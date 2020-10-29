曾從事網拍工作的朱姓男子，今年5月間持玩具手槍，闖進台中市兆豐銀行中科分行，持槍大喊「不要動，搶劫」，並持槍對女行員大聲喝令「把錢拿出來」，共搶走19萬餘元，台中地院依強盜罪判他徒刑7年8月，全案仍可上訴。

中市大雅區兆豐銀行中科分行今年5月間發生搶案，1名男子持槍闖入，短短2、3分鐘搶走近20萬元，經警察循線在嘉義逮捕犯案的44歲朱男。

判決書指出，朱男在2020年5月22日上午11時戴著藍色鴨舌帽、黑色口罩及穿藍色雨衣，攜帶父親生前所購買的玩具手槍，騎機車到兆豐銀行中科分行。他進入銀行時，1名理財女專員因防疫措施，還趨前要幫測量額溫、詢問要辦理什麼業務？豈料，朱男竟亮槍指著她腹部，大喊：「趴下，不要動，搶劫」，震驚現場，女專員嚇到花容失色原地蹲下。

朱男再走到櫃檯，將槍口對向1名女行員，喝令「不要動，將手舉高，把錢拿出來！」，女行員受驚嚇，蹲在櫃台後方，朱男翻越櫃台進入營業區，持槍威迫向女行員交出抽屜內現金，女行員只好將現金19萬餘的現金裝入朱男的黑色包包內。

朱男得手後，騎機車逃逸。警方獲報後循線追查，過濾、比對監視影像，在同年5月27日在嘉義1家旅社前將他逮捕，並查獲他攜帶的15萬餘元。

朱男到案供稱，他不是為了錢才去搶銀行，他進去就沒有打算要出來，是要「在銀行等警察來抓」。而他攜帶玩具手槍是為了讓他人知道他身上有武器，而不敢靠近。

台中地院法官認為，朱男刻意持槍進入銀行，以槍指著行員等人，喝令「趴下」、「不准動」、「搶劫」及「把錢拿出來」等語，是為強盜而先行控制現場。朱男在眾目睽睽之下，手持狀似真槍的玩具手槍進入銀行，以脅迫手段強盜財物，且未與證人及銀行和解或彌補損害，依強盜罪判刑7年8月。

(中時 )