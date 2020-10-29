2020年「搞笑野生動物攝影獎」（Comedy Wildlife Photography Awards）結果出爐，今年最搞笑的野生動物照片是一隻叫泰瑞的澳洲海龜一臉不爽比中指的照片。

This is it! The 2020 Comedy Wildlife Photographer of the Year ... Mark Fitzpatrick captured this very apt and prescient moment with Terry the Turtle. pic.twitter.com/196HPNPtj7 — Comedy Wildlife Photography Awards (@ComedyWildlife) October 28, 2020

美媒「Insider」網站報導，2020年「搞笑野生動物攝影獎」結果27日出爐，今年冠軍寶座由攝影師費茲派翠克（Mark Fitzpatrick）所拍攝的「海龜泰瑞」（Terry the Turtle）一臉不高興、對他比中指的照片奪下。

費茲派翠克是在澳洲昆士蘭（Queensland）的伊莉特夫人島（Lady Elliot Island）海域中游泳時遇見海龜泰勒，他拿起相機捕捉泰瑞的身影，剛好就拍下泰瑞左邊鰭狀肢（flipper）向後擺動的瞬間，看起來就像在對著鏡頭比中指，再加上海龜的五官本身看起來就不太高興，因此出現這張相當逗趣的照片。

事實上泰瑞比中指的照片在初選時就相當受到矚目，9月從7,000張參賽者中脫穎而出，成為42張決賽入圍者之一，27日又被選為本屆冠軍，主辦單位表示，泰瑞比中指照明顯獲得評審青睞。

拍下照片的費茲派翠克將可獲得到肯亞馬賽馬拉國家保護區（Masai Mara National Reserve）觀察野生動物的機會、一個攝影包、以及一台Nikon相機。

(中時新聞網)