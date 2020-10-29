歡樂的萬聖節在週六熱鬧登場，基隆市政府推出多項萬聖節應景活動，只要來基隆就可以領取萬聖節糖果，還可觀看慾望劇團演繹舊時代的故事劇場，還有僅在萬聖節當日限定開放到夜晚的基隆古蹟，這次還有兩場市集古蹟市集、萬聖農漁嘉年華、委託行街區萬聖市集，特別邀集許多基隆在地店家、文創店家一同歡慶萬聖節，今年基隆的萬聖節氛圍最濃厚。

觀銷處長曾姿雯表示，因應西洋萬聖節氣氛，週末到基隆東西岸旅遊服務中心就「給你糖」但是不能搗蛋喔!大朋友小朋友只要大喊「給我糖不搗蛋」就可以領取萬聖節糖果唷；不僅如此，萬聖節當日來基隆還有慾望劇團演繹的劇場「金爍爍的海水浴」可欣賞，帶領遊客回到一百多年前的日治時期，見證當時全台最熱鬧的海水浴場－大沙灣海水浴場，現在雖已填平，但當時金閃閃的回憶依然留存，劇場總共有三梯次分別為下午4點、5點、7點半，前兩場地點位在要塞司令部官邸，最後一場則在校官眷舍，且這次兩處古蹟也特別於萬聖節當日限定開放，時間為下午3點至晚間9點，最後入場時間為晚間8點半，現場還有由許多文創店家進駐的古蹟市集，快來基隆享受不搗蛋的熱鬧萬聖節。

來基隆，給你糖不搗蛋，萬聖24小時Non-Stop。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

另外不只劇場、古蹟市集，萬聖週末兩日基隆文化中心前廣場以及委託行街區也有舉辦限定的萬聖節活動，萬聖農漁嘉年華由基隆在地農漁業者齊聚帶領活動，內容包括瑪陵雜藝秀、DIY彩繪、礦業文化解說及手作礦車、手作水草療癒盆栽、山藥繪本～食農教育說故事等；委託行街區則邀集許多在地店家販售文創小物，適合大朋友帶小朋友一起來基隆歡渡嘉年華市集。

觀銷處也特別幫大家整理出在地店家的應景活動，如「找到幸福咖啡店 Eureka café-love ＆ happines」推出巫婆手指造型餅乾DIY活動，現場也販售現成的眼球蛋糕、眼球奶酪，活動期間為10月17日至10月30日，有興趣的民眾請事前預約；另外「Vivaio Pasta 苗圃義大利餐廳」整間店充滿萬聖節裝飾，店內還特別擺設一尊與人等身大的南瓜稻草人，非常適合民眾來此拍照打卡享受過節氣氛，萬聖節裝飾只到11月06日止。

曾姿雯表示，來到基隆旅遊當然不能錯過好玩的行程，觀銷處結合KKDAY推出許多新遊程，有漫遊基隆山海、暢遊北海岸等一日遊程，搭配預約租車及台灣好行濱海奇基線，讓你交通不受限，不論你想玩多久，三天兩夜、兩天一夜甚至一天一夜，24小時基隆Non-Stop。

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