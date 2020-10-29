軟板廠—台郡(6269)公布第3季及前3季財報，第3季合併毛利率為18.8%，季減1.2個百分點，稅後盈餘為5.76億元，季增10.1%，單季每股盈餘為1.68元，累計前3季每股盈餘為4.38元。

傳統旺季來臨及受惠5G新產品問市，台郡第3季合併營收為80.47億元，季增22.7%，年減3.1%，單季合併毛利率為18.8%，季減1.2個百分點，年減5.1個百分點，主要是受新台幣兌美元升值等因素影響，營業淨利率為9.1%，季減1.2個百分點，年減7.6個百分點，單季稅後盈餘為5.76億元，季增10.1%，年減49.7%，單季每股盈餘為1.68元，累計前3季合併營收為192.08億元，年成長11%，合併毛利率為19.6%，年增0.9個百分點，營業淨利率為9.4%，年減0.1個百分點，稅後盈餘為14.68億元，年減2.2%，每股盈餘為4.38元。

若就產品別來看，第3季平板及NB佔營收比重從第2季37%降至33%，手機佔比為55%，由於新穿戴產品出貨，消費性產品佔比由第2季的8%上升至12%。

台郡第3季匯兌損失為5500萬元，前3季資本支出為18.26億元。

(時報資訊)