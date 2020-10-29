今年35歲的歌手李千那，時常在社群網路上和大家分享自己的生活點滴。昨(28日)她PO出一則貼文，內容說：「李爸今天傳簡訊給我，說；你寫的那首《尾班車》其實很好聽！」，這讓李千那楞住了許久。

李千那隨後也傳訊息問父親：「你怎麼了？是發生了什麼事嗎？！」之所以會如此驚訝是因為她自2008年出道至今已12年，這些年來，父親從未稱讚過她的歌聲或是專輯裡的哪首歌好聽，甚至也不諱言表示過，父親其實最痛恨她唱歌。所以在接到李爸爸的私訊後，才讓她無法置信，傻了許久。

李千那PO文原圖 (圖/ 翻攝自李千那IG)

只是有些粉絲對李千那的措辭有些小意見，認為用「痛恨」這兩個字太強烈，而李千那也大方回應該網友：「他就是很不喜歡」；當然也有不少粉絲抱持相反意見，認為李爸爸能把心裡的話和愛表達出來是很棒的一件事。留言裡，不僅有粉絲敲碗發新歌和開演唱會，更有人為李千娜加油打氣：「勇敢去唱，終會獲肯定，加油」。

【李千娜IG全文】

李爸今天傳簡訊給我，

說；

你寫的那首《尾班車》其實很好聽！

我傻了應該有一分鐘⋯

因為我爸最痛恨我唱歌，

從來從來沒稱讚過我會唱歌，

甚至說我歌好聽～

我回他，你怎麼了，

是發生了什麼事嗎？！

#我到現在還納悶

#突然佛心

#吃糖

#無法置信

#誰來評評理

#是不是該出新歌了

(中時新聞網)