根據投信投顧公會資料，統計2020年來存基金最受青睞的公司與標的，定期定額扣款金額成長最多的投信公司是統一投信，且9月扣款金額、筆數持續穩居業界之冠，投信上千檔基金扣款金額成長最多前三名，也是由統一包辦，分別是統一全球新科技（新台幣）、統一全球智聯網AIoT（新台幣）、統一強漢（新台幣）。

就整體基金市場來看，9月全體投信定期定額總扣款筆數81.32萬筆，創2011年8月以來新高，較去年底成長23.9％，9月總扣款金額46.65億元，較去年底成長32.3％。就基金類型來看，科技、大中華及台股仍是投資人較偏愛的類型。若以較去年底新增扣款金額增幅來看，增幅超過五成的投信分別是統一投信、復華投信、第一金投信，都可見這些基金公司旗下基金受到定期定額投資人青睞。

個別公司來看，32家投信公司有20家9月定期定額扣款金額較去年底成長，規模成長最強勁的統一投信，9月定期定額扣款金額達7.08億元，較去年底新增2.63億元，成長率59.02％，其次為復華投信9月扣款達5.46億元，較去年底大幅成長52.58％。

(工商 )