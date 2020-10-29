受虐貓咪已被救出，動保處人員已將貓帶走安置。（摘自貓咪也瘋狂俱樂部臉書）

有不少愛貓網友看到虐貓影片後留言，表達憤怒。（摘自貓咪也瘋狂俱樂部臉書）

台中市28日深夜網路P0出20秒虐貓影片，引發網友撻伐，霧峰分局警方接獲民眾通報後，與動保處人員前往，該大學的男學生宿舍救貓，發現20歲虐貓者陳姓男子與拍攝者林姓男子為室友，將2名學生帶回四德派出所，動保處人員已將貓帶走安置。

網路1段虐貓影片，1名男大生抱著美國短毛貓，先用嘴咬貓尾巴1口，貓咪嚇到縮成1團圓球，接著發出哀號聲，瞬間卻遭男子猛揍貓頭，並將貓重摔地，再用腳狠踹貓肚，一旁的人不斷地叫囂：「挖！開始了」、「打牠」。

有不少愛貓網友看到虐貓影片後留言，「虐貓動物就應該抓出來，不用扯是拍攝朋友行為」、「你踹貓肚子，那你讓大家踹你肚子看感覺如何」等虐貓影片一流出，遭網友肉搜。

虐貓影片遭網友撻伐、罵聲四起，有愛貓網友群情激憤，甚至跑到派出所外探視受虐貓咪狀況，也有人提議灌爆該男大生的臉書及學校網頁，虐貓影片迅速下架，該虐貓男大學生就讀的學校則道歉將懲處。

雖虐貓的陳男向警方供稱，他因被貓抓傷一時情緒上來，認為是在跟貓玩，不知道是虐貓行為，也坦承自己沒有耐性跟資格飼養貓咪，將交由動保處處理。

(中時 )