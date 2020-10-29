南韓當紅偶像男團EXO成員燦烈，遭自稱前女友的網友怒批交往3年，背著她劈腿10多人，震驚整個南韓演藝圈，網路上正反兩面評論正式沸騰到極點，而燦烈所屬的SM公司沈默了一個上午，也終於在稍早回應，消極的態度讓粉絲十分憤怒。

一名自稱是燦烈前女友的網友在深夜爆料，光是她已知的範圍，男方就出軌10次，其中對象包括女偶像、直播主、YouTuber、舞者和空姐，甚至還有她認識的人，更附上多張照片證明自己的身份，怒轟男方在她睡覺時，「忙着和新女人骯髒地玩耍」。

網友還接著爆料，「我真的很想知道，即使你討厭的成員不知道我們在交往，而對我表現出興趣時，你怎麼一句話都不敢說，只敢在背後罵人？」讓網友們開始猜測，女方應該也是圈內人，否則不會同時認識兩個EXO成員，但目前文章已經刪除。

自稱前女友的網友還附上照片佐證。（圖/翻攝自韓網）

也有不少網友發現，照片中有許多疑點，疑似是P圖造謠，希望公司能保護偶像名聲，但遲遲等不到SM娛樂公司的回應，直到下午SM才簡短發布聲明稿「沒有要發表官方聲明」，並沒有正面澄清該事件，讓粉絲們相當不諒解。

(中時新聞網)