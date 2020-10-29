彰化縣田中鎮1名63歲許先生，今年暑假前後身體左半邊突然無力，甚至無法行走，有中風經驗的他，以為是2度中風，到醫院就診時，竟然是因為頭頸交界處的脊椎膜內長出腫瘤，壓迫到其脊髓神經所造成，彰化醫院神經外科主任趙紹清表示，老先生腫瘤雖然是良性，但長在頭頸或脊髓處，仍有生命危險的可能。

許先生說，15年前曾中風，左腳行走本來就不太方便，今年暑假發現情況更嚴重，除無力之外，甚至發麻發酸，無法站立，只好到醫院求診，當下醫生告訴他時，他也嚇了一大跳，醫生說若不及時處裡，壓迫到更多神經，可能會造成癱瘓。

趙紹清表示，許先生身上腫瘤大約2.5公分大，長再枕骨與第一頸椎之間的脊椎膜內，且已經擠壓到脊隨神經，剩下不到5％的空間，但手術風險極高，稍有不慎很能呼吸衰竭，四肢癱瘓，嚴重甚至死亡，需搭配神經監測儀器，再神經損傷可能時，儀器會馬上警告，來保護患者。

趙紹清強調，一般良性腫瘤危害不如惡性腫瘤大，但出現在脊髓等會壓迫神經的地方，還是有可能造成身體上的危害，會出現麻、酸、痛、無力，甚至癱瘓等情形，民眾若發現身體無端出現症狀，建議立刻到院檢查釐清，及早治療，避免造成更大的遺憾。

(中時 )