新竹市政府超前部署興建新堂，建置有4萬5000個塔位，希望滿足未來大新竹人的需求，建築設計還獲得「2019年國家卓越建設獎」最佳規畫設計類金質獎。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市大坪頂永生園3座納骨堂分別於1990年代相繼啟用，納骨、灰塔位約有近12萬個，但隨著民眾火化入塔觀念漸為風氣，目前塔位已快飽和，市府超前部署興建新堂，建置有4萬5000個塔位，希望滿足未來大新竹人的需求。

市府民政處表示，因應市民接受火化的觀念日益提高，火化入塔的需求愈來愈高，目前香山大坪頂的華藏堂、華嚴堂、通天堂3座納骨堂總容量18萬餘個。

民政處長倪冠勛表示，新竹市最早的納骨堂「客雅山靈骨塔」興建於1980年，當時只有1526個骨骸位，不過當年民眾採用撿骨入塔的意願並不高，因此使用率不高。

不過，1990年之後民眾接受火化後入塔的觀念與作法漸漸提高，骨灰位的需求大增，市府因此整修重新啟用廢棄不用的華藏堂，這座位於香山大坪頂的納骨塔經整修後，以骨灰位為主，大約設置3725個箱位，暫時滿足新竹市往生市民的需求。

1997年再因交通大學、清華大學拓校需要校地，必須使用到第1公墓的墓地，為了配合遷葬作業，撿骨入塔勢必要有足夠的納骨堂才能容納大量的骨骸罐及骨灰罐，因此兩校再出資興建華嚴堂與通天堂2座新式納骨堂。

倪冠勛指出，3座塔的骨灰箱位共有8萬6106個，目前剩餘塔位1萬6093個；骨骸箱位則有3萬1751個，剩餘3524個。

由於塔位所剩不多，市府去年超前部署，斥資2.8億元於大坪頂再興建1座新塔，總塔位計有4萬5000個，目前工程進度已過半，預計2021年底完工啟用。

新塔相當有設計特色，通風採光不陰森，由於新竹多風，外牆採斜切角設計，延續自然環境風格，設計還榮獲「2019年國家卓越建設獎」最佳規畫設計類金質獎。

(中時 )