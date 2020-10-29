蔡政府8月無預警開放美豬進口，不少縣市表示將依自治條例維持0檢出規定，衛福部先是發函地方要求修正，之後又表示將重新發函，請地方提意見說明。國民黨立委賴士葆表示，過去馬政府時代開放美牛，台北市長郝龍斌到超市張貼「拒絕使用美國牛內臟、絞肉及脊髓自主管理聯盟」認證標章，馬政府一句話都沒講，民進黨執政遇到異議卻馬上打壓。

賴士葆表示，馬政府2009年開放美牛後，時任國家安全會議秘書長蘇起公開道歉，說之前欠缺溝通，對此表達歉意。反觀民進黨政府，面對萊豬壓力卻相當鴨霸、獨裁、專制。

同樣在2009年，當時的台北市長郝龍斌跑到松青超市洗衣店，張貼「拒絕使用美國牛內臟、絞肉及脊髓自主管理聯盟」認證標章，馬英九一句話都沒講。民進黨執政開放美豬，面對地方想要自治，要求0檢出，卻馬上打壓。

賴士葆表示，大家應該看看蘇起，想想蘇貞昌，看看蘇起，想像陳時中。當初馬政府執政，國民黨立委有超過43人，大家都很客氣，現在民進黨立委在立院一樣佔多數，「怎麼差這麼多？」。

(中時 )