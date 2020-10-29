自大陸江蘇返台的台商案530，因為檢體遭到錯置，而誤為確診一事，國台辦要求我指揮中心應對江蘇台商道歉，且引以為戒，指揮中心發言人莊人祥今天表示，相關心理補償辦法，會交由法制組研議。

大陸國台辦今天表示，台灣在病例確診上出現問題不是第一次。這次誤診，不只讓昆山勞師動眾對2千人做核酸檢測、消毒環境，台灣有關單位也應該向這位台商真誠地說一句「對不起」。

對此，莊人祥表示，在昨日例行記者會前，已向該台商本人及其公司致意，「我們有打電話給江蘇台商本人，已經道過歉了」，他說，該公司回應也很客氣。

賠償部分，莊人祥表示，台商住院期間的費用原本就是由政府負擔，出院後需繼續執行入境後未完成的居家檢疫，期間只要未有違規行為，都可以申請一天一千元的居家檢疫補償金。

不過，國台辦發新聞稿質疑，台灣不是「第一次」出錯，指當初武漢包機回台的第11例確診個案的可靠性，莊人祥澄清，並無該名台商指出的未接受醫療照顧情況發生，他說，這名台商當天下機後確診，就立刻通知陸方，並立刻住院，期間都有定期採檢，也都是檢出陽性，直到將近一個月後，才出現三次採檢陰性，解除隔離，不懂沒有照顧這名確診者的說法何來。

此外，面對國際疫情越來越嚴峻，法國全境、德國再度啟動防疫封鎖，莊人祥表示，面對即將到來的秋冬疫情，指揮中心的秋冬方案已在研擬中。

(中時 )