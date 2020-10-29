【遊戲橘子新聞】由台灣遊戲橘子攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國百萬小說IP同名手遊《月光雕刻師》，今(29)日中午12:00台港澳雙平台正式上市！歡慶開服，官方一次祭出五大開服限定活動：一、【上市10日特別點名活動】連續10日免費領取稀有道具，二、【28日點名活動】每月皆可領取多項實用道具，三、【神秘哥布林寶箱】可取得英雄級武器/防具，四、【Hot Time時段】經驗值、金幣獲取量 UP，五、【萬聖節活動】免費兌換萬聖節限定服裝；豐富活動內容搭配滿滿獎勵、幫助玩家輕鬆練功升等！此外，beanfun!再推獨家好康活動，釋出3萬組時裝、專屬BUFF，以及「月光寶箱」，超誠意回饋！即刻下載，體驗全台唯一浪漫冒險MMORPG、在月光下與夥伴相遇！

《月光雕刻師》正式開服、即刻下載！體驗《天堂》之父－宋在京首款浪漫大作！

源自韓國連載13年、擁有500多萬讀者的超人氣奇幻小說IP，由《天堂》之父－宋在京領軍打造的唯一浪漫冒險MMORPG《月光雕刻師》，10月29日中午12:00正式開服！遊戲承襲小說世界觀、打造獨創「雕刻師」新職業，結合「開放式的世界地圖」、「獨創自由的雕刻系統」、「創造個人風格小屋」、「隨心所欲的生活體驗」、「超豐富的戰鬥系統」等特色，讓玩家享受「沙盒式」玩法的自由探索。歡慶上市，官方祭出五大開服限定活動：

※活動一：上市10日特別點名活動

新手連續10日，每日登入可免費領取稀有道具，包含「黑熊夥伴契約(3日)」*1、「雕像材料箱子」*2、「高級雕像材料箱子」*1、「閃耀女神的祝福(2日)」*1、「戰利品箱子」*2、「高級戰利品箱子」*1、「利特巴爾戒指」*1、「韋德的祝福」*4、「水晶」*2、「利特巴爾項鍊」*1。

※活動二：28日點名活動

每月累積登入天數，可對應取得各項寶物，包含金幣、「傳送卷軸」、「恢復藥水」、「武器/防具強化卷軸」等多樣豐富物資；每月將重置獎勵，領取越多天數、獎勵越稀有，幫助玩家輕鬆練功升等，肆意冒險。

《月光雕刻師》開服活動、每日登入及每月登入領獎勵。（圖／遊戲橘子提供）

※活動三：神秘哥布林寶箱

於10月29日至11月25日期間，擊殺任一怪物，皆有機率取得「哥布林寶箱」及鑰匙系列道具，使用鑰匙可開啟寶箱隨機獲得獎勵，包含「強化保護石」、「受祝福的武器/防具防禦卷軸」、「高級狂暴藥劑」、「凡爾賽的加護」和隨機武器或防具等，最高獎勵可取得英雄級武器/防具，敬請把握。

《月光雕刻師》神秘哥布林寶箱、取得英雄級武器防具。（圖／遊戲橘子提供）

※活動四：Hot Time時段

每日將有兩次「Hot Time時段」，12:00至14:00經驗值獲取量20% UP、20:00至22:00經驗值獲取量、金幣獲取量20%UP，還可額外取得「金幣」、「技能書」、「防具/武器強化卷軸」等隨機獎勵。

《月光雕刻師》Hot Time時段、經驗值獲取量20%UP。（圖／遊戲橘子提供）

※活動五：萬聖節活動

於10月29日至11月25日，玩家角色達Lv.20，可在「塞拉堡」找到萬聖節專屬NPC接取限定任務、獲得萬聖節專屬時裝；商城同步釋出萬聖節風格傢俱和角色時裝，應景過節。

《月光雕刻師》萬聖節活動開跑。（圖／遊戲橘子提供）

beanfun!獨家、三大專屬活動好康獨享、3萬組時裝簽到即拿！

《月光雕刻師》事前預約於beanfun!舉辦【月光轉盤】活動、引起玩家熱烈好評，為感謝台港澳玩家對開服的熱情支持，官方加碼再祭出beanfun!獨家的三大專屬活動：

※活動一：beanfun!簽到簿

於11月1日至11月30日，至beanfun!應用程式內遊戲服務簽到簿活動頁，每日可簽到一次，累積簽到次數可兌換獎勵序號，官方將釋出「阿爾彭守護隊紅色頭盔」10000組、「阿爾彭守護隊紅色套裝」10000組、「阿爾彭守護隊紅色手套」10000組，總共高達3萬組時裝，成為「紅色阿爾彭守護隊」、保衛「凡爾賽大陸」。

※活動二：beanfun!專屬Buff

使用beanfun!帳號登入遊戲，並下載綁定beanfun!，即可開啟beanfun!的專屬祝福，每週可獲得不同遊戲BUFF，包含經驗值提升、金幣獲取量提升、掉寶率提升等強化效果。

※活動三：beanfun!專屬月光寶箱

於10月29日至11月4日止，以beanfun!登入《月光雕刻師》即有機會獲得「月光寶箱」一個，玩家可分享至beanfun!應用程式內的聊天室或豆陣聊，參與開箱者可隨機取得「受祝福的武器強化卷軸」、「防具強化卷軸」、「韋德的祝福(1小時)、「燕尾服貓咪契約(14天)」、「閃耀女神的祝福（14日）」、「藍色月光石」或「傳送卷軸」等多項獎勵。

《月光雕刻師》beanfun!獨家三大專屬活動。（圖／遊戲橘子提供）

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