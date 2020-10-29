時序進入年底消費旺季，各大百貨公司相繼陸續舉辦周年慶並推出各項消費折扣，緊接著到來的是雙11、雙12購物節年度盛事，台新銀行瞄準年底購物商機推出「台新購物嘉年華」，規定刷指定卡別滿額再下載Richart Life APP優惠券，即可獲最高5％回饋，購物血拼拿回饋A好康。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，根據經濟部數據顯示，後疫情時代，國內內需市場表現強勁，尤其自8月起人潮回流帶動購物需求，加上國人無法出國推升精品買氣，百貨、網購、精品購物等綜合商品零售業表現更為亮眼有著5.7％年增率。

看準國內消費力道強強滾，黃天麟說，該行精選多張主力卡片推出消費優惠，包含高端客戶最愛的無限卡、賓士卡，網購族必備的@GoGo卡，出國免稅品購物神卡昇恆昌卡，及具代表性的玫瑰御璽卡、太陽御璽卡，還有最新發行的玫瑰Giving商務御璽卡，搭上這波年底購物熱潮，加碼推出刷卡滿額最高5％回饋。

台新銀信用卡持卡人至12月31日前，只要至Richart Life APP下載購物嘉年華2％活動優惠券（每月限量5萬份），再刷指定卡別，單月消費累積滿3萬元，即獲活動期間百貨公司、海外、國內網購、3C及家居等5大通路2％刷卡金加碼回饋，每月每人最高3,000元。若搭配玫瑰Giving商務御璽卡，國內節假日／國外消費最高享3％回饋，合計最高為5％。

黃天麟強調，該行針對民眾多元購物需求，提供血拚賺回饋錦囊妙計，不論趁百貨周年慶補貨彩妝、家電或時尚精品，甚至搶購iPhone12新機等需求，都可獲得高額回饋，參與購物嘉年華，為今年劃下美麗句點。

(工商 )