燁聯適度調整11月份內外銷盤價 內、外銷雙漲 15:222020/10/29 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在原料成本激漲壓力下，燁聯（9957）29日開出的11月份內外銷價格，適度調漲，其中內銷價格方面，300系熱冷軋不銹鋼品每公噸漲2,000元，400系產品每公噸漲500元，316合金鋼產品附價維持平盤。 燁聯外銷價格方面，300系熱冷軋產品每公噸漲100美元，400系產品每公噸漲30美元，316合金鋼附價維持平盤。 (工商 ) #燁聯 #每公噸漲 #適度 #附價 #內外銷盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鎳價飆破1.6萬美元 燁聯、唐榮11月盤價漲聲響 04:102020/10/29 證券．權證 阿里國際站採購節 交易總額創高 04:102020/10/29 投資理財 旺旺友聯行動電話險 雙7亮點 04:102020/10/29 產業特刊 三大咖不挺 美國線運價難續漲 04:102020/10/29 產業．科技 全聯貨架驚見9999元天價醫療口罩 真相曝光網喊：太划算 00:432020/10/29 生活 判決出爐！聯電承認侵害營業秘密 繳17億罰金和解 09:232020/10/29 財經 螞蟻認購火熱 阿里飆新高 04:102020/10/29 全球財經 陸電商重金布局 雙11雲賣房 04:102020/10/29 產業財經 合一GDR募資50億 股價不賞臉 04:102020/10/29 證券．權證 台南仁德三通經內政部都委會審定 14:142020/10/29 區域情報-台南 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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