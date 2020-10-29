在原料成本激漲壓力下，燁聯（9957）29日開出的11月份內外銷價格，適度調漲，其中內銷價格方面，300系熱冷軋不銹鋼品每公噸漲2,000元，400系產品每公噸漲500元，316合金鋼產品附價維持平盤。

燁聯外銷價格方面，300系熱冷軋產品每公噸漲100美元，400系產品每公噸漲30美元，316合金鋼附價維持平盤。

(工商 )