大陸財政部近日回應，對於將專項債券作為PPP（公私合夥）項目資本金的問題時指出，這種模式雖有利於帶動大規模投資，但容易產生財政兜底（政府買單）預期、層層放大槓桿，風險相對較大。且按照相關規定，PPP項目不得出現以債務性資金充當資本金的行為。

21世紀經濟報導，大陸財政部公布人大代表建議的回覆內容。在建議中，多位人大代表對專項債的使用、風險防範提出建議，財政部相應作出回覆。

針對將部分收費公路專項債券作為PPP項目政府方資本金問題，大陸財政部表示，按照國務院常務會議部署，專項債券作為符合條件重大項目資本金的領域已由4個進一步擴大為10個，其中包括收費公路。然而，財政部也強調，專項債不宜作PPP項目資本金

大岳諮詢董事長金永祥表示，財政部對此進行正式回應，意味著中央和地方都意識到此一問題的重要性。儘管現行政策有限制，兩者結合還存在一定障礙，但隨著相關各方認真深入的研究，問題會在政策比較與選擇過程中找到答案。

大陸專項債於2015年首度發行，當年發行人民幣（下同）1,000億元。2016年、2017年，其發行量分別擴張至4,000億元、8,000億元，2018年首度超過1兆元，2019年擴張至2.15兆元，2020年額度則擴張至3.75兆元。專項債的大規模發行、使用對穩投資、穩經濟起到重要作用。

(工商 )