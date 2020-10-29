大陸一名男子在網路發表《海南航空乘務員莊xx騙我》一文，還公布床單等出軌證據。（微博照片）

近日大陸網友瘋傳一個空姐劈腿多男、未婚夫自曝「綠帽證據」的故事。一名男子在網路發表《海南航空乘務員莊xx騙我》一文，不但詳述擔任空服員的未婚妻如何帶副駕駛同事回家過夜，還將「沾有不明體液與毛髮」的床單等證據公諸於世，更將對質場面全程錄影，玉石俱焚。

綜合大陸媒體報導，綠帽男自曝，他為了莊女離婚，光是有轉帳紀錄的，就在她身上花了至少91萬4999元（約新台幣389萬元），還不包括其他吃喝玩樂等現金支出。但沒想自己僅是莊女「玩物」之一，其實她周旋多男，包括長沙前男友、哈爾濱前男友，更多次帶同事副駕駛曾姓男子回家過夜，甚至在床單上留下毛髮、液體殘渣、保險套等證物，莊女自己也親口承認帶曾男回家過夜。

事件曝光後，莊女崩潰表示，如果男子把錄音檔公開，就要跳樓死給他看。而莊女的媽媽也出面求情，希望男子可以原諒女兒，保證不會再讓女兒做出這樣的事情。

不過莊女沒有回頭甚至悔婚，綠帽男氣到決定玉石俱焚，把所有不堪的事情公開在網路上，包括雙方對質的影像。

對於這段故事，網友評論「有眼無珠，看不准人啊，即使離過婚你還不接受經驗教訓，我發現男人總是喜歡同一類型的女人，被騙也無法自拔」、「倆個渣，但騙錢就有點太過了」、「倆種人不能與之結婚，一是空姐，二是CCTV的女主持。呵呵。」、「說實話，感覺是這男人的老婆為了順利離婚，雇人勾引老公，所以一離婚小三就打算斷了，活幹完了嘛」。

(中時新聞網)