為延續去年東區商圈與在地百貨業者SOGO首次推出「東區商圈週年慶」引發店家民眾熱烈響應，今年東區商圈週年慶將於11月5日至11月16日強勢來襲，更號召東區商圈超過150間店家加入週年慶優惠行列，提供多重驚喜優惠及超過1800份且總價值超過百萬元，如iPad、switch及Garmin等超值抽獎好禮，等你帶回家。

為推廣東區商圈特色及營造東區商圈「共好」，北市府自108年推出「一個再定位—商圈再定位，三個主策略—強化主題空間、規劃人行系統、活絡捷運地下街」推動忠孝東區振興計畫，總計19項工作項目，於去年度已完成17項，東區公共空間再規劃及瑠公公園景觀改善2項工作項目屬於中長期計畫持續推動中。

商業處今年也持續收斂北市東區商圈發展協會及當地意見，推動18項工作項目進行軟硬體升級，並與東區商圈協會自3月起辦理綠美丘市集、顆顆書店市集，點亮東區為街區注入活力，另外，為營造東區商圈週年慶節慶氛圍，瑠公公園也配合於週年慶期間完工開放，以全新的面貌提供民眾良好的遊憩環境。

商業處指出，今年的東區商圈週年慶更甚以往，東區協會集結商圈內各優惠店家祭出打卡優惠及抽獎活動，如餐飲類優惠店家提供滿百元折10元，餐飲類以外之優惠店家提供滿500元折50元之好康優惠，且只要到優惠店家消費滿百元即可獲得1張抽獎券，單筆消費最高可獲得5張抽獎券，提供超過1800份且總價值超過百萬元如iPad、switch及Garmin等超值好禮。

另外，商業處說，活動獎項更加碼100份價值2000元之商品抵用券，持商品抵用券至商圈指定特約店家消費，可直接折抵現金，更多活動訊息請至「台北東區混有意思」FB粉絲團、｢東區觀光指南商圈週年慶活動頁面」及「台北市商業處-我是商Ya人」查詢。

(中時 )