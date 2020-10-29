渣打集團(Standard Chartered)季度獲利下滑40%，小幅優於預期；渣打下調了新冠疫情相關的信貸損失，並認為明年客戶需求將提高。

截至9月30日的該季度貸款損失費用來到2.74億英鎊(約合3.58億美元)，較去年同期高出27%，但低於上一季度的6.11億美元，亦低於預測的6.14億美元。

渣打指出，該結果證實了貸款損失將在下半年趨緩的觀點；目前全球銀行的貸款損失都在緩和中。目前最大的問題是各國政府的緊急支援計畫，例如急難貸款和失業救濟方案是否真的能減緩損失，或是僅只是延後到明年。

渣打表示，持續的新冠流行帶給經濟極端壓力，透過政府支援措施部分地獲得解決，但是公司無法確切預測未來減損的數量或時間點。

得惠於較低的提撥，稅前獲利為7.45億美元，高於該銀行編制的分析師預測5.02億美元。

渣打執行長溫特(Bill Winters)在聲明中指出，較低的利率持續影響收入，但集團維持良好的頭寸，可以實現財務目標。

在財報公布之際，渣打在港股的股價目前下跌1%。

此一流行病帶給全球銀行一個完美風暴，不良貸款增加，加速這些銀行刪減成本和進一步重整，貸款利潤遭擠壓，利率觸底，甚至來到負數。

渣打目前專注在亞洲、非洲和中東市場，並在上個月宣布將合併幾個業務，以及裁減資深主管的數量。

(時報資訊)