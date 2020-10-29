致茂(2360)第3季稅後淨利約5.8億元，與第2季大致持穩，比去年同期增長21%，單季每股盈餘為1.39元。2020年前3季稅後淨利約為16億元，較去年同期增長31%，基本每股盈餘為3.92元。

致茂電子今(10月29日)召開法人說明會，公佈2020年第3季財報，2020年第3季總合併營收為42億元，較上季成長9%，較去年同期增長22%；營業淨利6.46億元，季增14%，且年增45%；整體業外轉投資則下滑；稅後淨利為5.8億元，與上季相當，較去年同期增長21%。每股盈餘為1.39元，略低於第2季的1.4元。

致茂公司表示，第3季主要營收貢獻自於半導體及Photonics測試解決方案與量測及自動化檢測設備；致茂電子集團2020年前3季合併營收達114億元，較去年同期成長20%。母公司量測事業體2020年前3季營收68億元，較去年同期增加22%，半導體及Photonics測試解決方案為主要營收成長動能，該產品線較去年同期成長42%。

致茂今年營運回復成長，2020年前3季合併營收為114億元，較去年同期成長20%；前3季稅後淨利為16億元，較去年同期增長31%，基本每股盈餘為3.92元。

(時報資訊)