故宮南院正式對外公布二館工程規畫、進度，目前預計2022年工程發包，拚2026年底試營運。（呂妍庭攝）

故宮南院正式對外公布二館工程規畫、進度，目前預計2022年工程發包，拚2026年底試營運。（呂妍庭攝）

行政院2017年底通過新故宮計畫，包括故宮南院國寶文物修復展示館興建案37.1億元，29日故宮南院正式對外公布俗稱國寶館的二館工程規畫、進度，目前預計2022年工程發包，拚2026年底試營運，故宮博物院長吳密察認為，二館完工啟運後，南院觀光量能會再進一步。

吳密察指出，故宮南院2015年底開館營運以來，成文化界矚目焦點，他接任後堅持深耕地方，去年南院參觀人次達104萬人次，今年初雖有疫情影響，參觀人數仍維持去年水準。

吳密察說，為提升參觀品質，故宮針對展示、推廣等空間不足的情況，提出興建新館中程計畫，目前新館規畫設計及工程由內政部營建署全程代辦，規畫設計案已由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所得標，並特別肯定建築師的設計，讓以往遊客最為詬病，看展覽走很遠的問題解決掉。

南院處長彭子程指出，9月已完成新館規畫方案擇定，目前進入細部設計階段，新館空間分為人氣國寶廳、數位展廳、國際展廳等展示區，以及開放式庫房及文物修護空間，另配合展覽及修護主題，將設置教育推廣教室及文物保存推廣教室等。

彭子程說，原預算經費37.1億元，本來規畫要建置一座南院通往蒜頭糖廠的橋，考量與目前前瞻計畫正在進行的五分車延駛案有競合關係，最後取消，扣除1.2億左右工程費，新館總預算約35.8億。

建築事務所以典藏青銅器文物做為建築物立面表現，並將「綠寶盒、水墨、翰墨山水」等概念，融合現有飛白墨韻館及湖畔景緻，進行意象式整體景觀設計，依目前進度，2022年3月完成工程發包及簽約，預計2026年12月28日開館試營運。

(中時 )