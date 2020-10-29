EX-亞洲劇團為疫情解荒，讓無法出國的民眾體驗浪漫法國氛圍，在歲末年終之際，攜手在地產推出法國主題月系列體驗，在苗栗打造法國書香氣息，讓居民與遊客體驗偽法國旅行。31日將有法國月首發活動「我的法國味道」精油體驗課，在共發文具店和民眾一起深入淺出認識香氛背後的意涵，還能自己DIY特製精油。

EX-亞洲劇團行政總監林浿安表示，法國總被列為出國旅遊首選，但今年因為疫情關係，許多人無法出國，因此今年下半年推動「《追月狂君-卡里古拉》法國主題月系列計畫」，將戲劇藝文賞析擴大到生活周邊活動，從文學打開國際視窗，延伸到書籍、文具、香氛，全面打造法國書香氣息。

林浿安說明，諾貝爾文學獎得主卡謬的作品《追月狂君-卡里古拉》台灣首次登場就在苗栗，由法文學者羅仕龍擔任翻譯，翻譯原著完成中文版劇本，並由劇團培育多年的駐團青年藝術家擔綱演出，將以EX Studio黑盒子劇場模式於11月13日至15日期間登場。

EX-亞洲劇團指出，卡繆的作品反映法國於二次世界大戰之後，法國哲學家對人性及世界本質的探索，與2020年時局有所呼應，加上劇團詩意般美學探索事物本質的特色，想必能呈現出絕美意境，提供我們不一樣的思維看世界。

除戲劇藝文以外，EX-亞洲劇團邀請台灣唯一法文專門書店「信鴿法國書店」，即日起至11月22日展售逾40冊精美選書，並搭配共發文具店展售法國經典品牌BIC系列文具，以及被現代藝術博物館列為永久性館藏最知名Cristal原子筆，以及位在頭屋鄉、台灣最大的薰衣草種植「葛瑞絲香草田」參與，一起置身於慢步調的法式生活，享受不一樣的生活體驗。活動詳情可洽EX-亞洲劇團官網或電037-262860。

EX-亞洲劇團推出《追月狂君-卡里古拉》法國主題月，規畫法國文學書展、法國經典文具、國寶薰衣草產品、精油課程，以及《追月狂君-卡里古拉》戲劇演出。（何冠嫻攝）

EX-亞洲劇團推出《追月狂君-卡里古拉》法國主題月，規畫法國文學書展、法國經典文具、國寶薰衣草產品、精油課程，以及《追月狂君-卡里古拉》戲劇演出。（EX-亞洲劇團提供／何冠嫻苗栗傳真）

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