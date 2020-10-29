想要大啖日本美食，卻因疫情阻撓無法出國？新竹SOGO將日本商店街搬來了！最受民眾青睞的「秋季日本展」29日起至11月8日於新竹SOGO3樓活動會館盛大展開，此次特展聚集39間日本超人氣商店聯袂參展，民眾想遊日本、品美食不用等，新竹SOGO帶你免隔離遊日本。

SOGO指出，此次日本展有初次在新竹登場的「Ushi Shima」現做和牛漢堡，選用日本直輸的頂級和牛，加上職人級烹調手法，呈現清爽不膩的獨特風味。多年來廣受饕客好評的道地小吃也在此次特展強勢回歸，來自北海道的「函館果子工坊」將販售連續8年獲得MONDE SELECTION最高金獎一口起司蛋糕。

另有沖繩島鹽製作的牛奶及抹茶口味霜淇淋的「達正食品」；「函館水產」北海道小樽海鮮魚板；「八笑俱樂部」現場製作章魚燒。

除了日本美食，還有日本最高精湛工藝，創立於1947年的「岡田漆器」，此次也推出「漆藝蒔繪iPhone手機殼」將日本經典漆器的特質展現在手機殼。

此外旅日必購的日系雜貨，在此次特展中也是應有盡有，除了有「Massy」帶著「KURUN」滾輪牙刷好評回歸外，首次在新竹SOGO與大家見面的「世準鐘錶」、「小毛日雜貨店」和「ROBOKOBO」皆備齊超日本的雜貨，滿足民眾渴望出國購物的慾望。

SOGO表示，此次特展為了營造日本風情，特別邀請台灣甲冑武士隊，於10月31日下午2點與4點分別在1樓及3樓活動區展現日本戰國魂，當天武士們會利用身上的甲冑與武具做結合，呈現動態的藝術，帶領觀眾穿越時空回到日本戰國時代，感受當時武士們作戰的氣息，為期11天的日本展，精彩活動不間斷，大新竹地區的朋友千萬不要錯過了。

最受民眾青睞的「秋季日本展」29日起至11月8日於新竹SOGO3樓活動會館盛大展開。（SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

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