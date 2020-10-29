彰化一位便利商店加盟主阿宗（化名）與女店員小芸（化名）多次投奔摩鐵遭正宮抓包，小芸謊稱是阿宗將身分證配偶欄偽造成空白的才被騙，導致剛產下寶寶的正宮元氣大傷，精神飽受折磨。法官認小芸破壞婚姻屬實，判其須賠償正宮40萬元，可上訴。

據判決書指出，正宮控訴，兩人自2010年便利商店加盟主阿宗與女店員小芸日久生情，兩人發展為情侶關係後，在2013年至2018年間多次投奔摩鐵發生性行為，正宮不堪承受丈夫外遇，便怒向小芸求償。

小芸對於正宮的控訴，聲稱是人夫阿宗將「身分證配偶欄偽造成空白」，她才問信阿宗離婚，後來發現對方滿口謊言，這件事是騙局後她早已和人夫斷絕聯繫，並強調，她從未與阿宗去摩鐵開房間。

法官勘驗小芸與人夫的對話紀錄後才發現，小芸竟與人夫的母親連繫過，甚至其母還向小芸表示「你是被我兒子玩弄了」。小芸則回覆人夫，「如今我已經清醒不糾纏」、「如果我要傷害，我直接當八點檔小三，不用這樣躲躲藏藏。」、「真要斷，真想斷，3年斷不了」等語。

彰化地方法院審理後，阿宗坦承有與小芸開房間。法官勘驗兩人的對話紀錄已超越正常男女該有的正常分際，並具有超友誼的親密曖昧關係存在。且阿宗在妻子剛分娩完的時刻做出此舉，不僅忽略妻子的感受，也未能把持自我出軌小芸，法官怒嗆這行徑宛如「渣男」。

而小芸明知阿宗是有婦之夫，仍藕斷絲連，持續在2017年3月到2018年9月與阿宗奔摩鐵中發生性關係共計22次。酌情經濟能力後，判小芸須賠償正宮40萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)