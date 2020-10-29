苗栗縣各衛生所配合兒童預防接種時間，提供兒童發展評估服務，卻少有衛生所規畫常態性專責空間，通霄鎮衛生所今年啟用新大樓，就在2樓規畫兒童發展評估室，溫馨的小空間有志工值班以遊戲方式，循檢核表觀察幼童行為發展，專責空間不僅更具隱私性，也讓父母省去到大醫院人擠人的麻煩。

現代父母關心孩子的成長，通常會在衛生所預注時間，順道進行兒童發展評估，若有異狀，可及時轉介至醫院聯合評估中心治療。以往受限舊衛所空間有限，用遊戲來評估顯得不方便，通霄衛生所因此開設兒童發展評估室，不僅是縣內衛所少有的空間規畫，裏頭布置溫馨，大小朋友都喜歡。

通霄鎮衛生所新大樓啟用，2樓新設兒童發展評估室，由志工依循兒童發展檢核表觀察孩子的發展，並做記錄。（巫靜婷攝）

阮麗雅表示，兒童發展評估室裡的志工是退休老師，也身兼媽媽、祖母等多重角色，對孩子較有親切感，兒童發展評估向來是新手父母最常詢問的服務之一，衛所雖不強制評估，但大多父母都會主動來做，相較大醫院人多，在衛所評估不僅免費，資源也較集中。

兒童發展評估室志工指出，發展評估分階段進行，依據不同月數、年齡按表操課，但觀察發現現在營養好，許多幼童發展都超齡，俗話說「7坐、8爬、9長牙」，現在6個月就長牙的孩子比比皆是，依據檢核表項目1歲會走路，許多孩子9個月就會走了，檢核表有與時俱進的必要。

衛生局保健科表示，雖各衛生所都有兒童遲緩發展評估的服務，但許多衛生所建物老舊，內部空間不足，因此較無法規畫專責空間，配合兒健門診衛生局正在推行「閱讀角」親子共讀，目前在卓蘭、銅鑼、三義及大湖開設有專屬空間。

(中時 )