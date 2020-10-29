交通部鐵道局10月發動夜襲，強制拆除台南市鐵路地下化沿線3戶拒遷戶，北市議員黃郁芬29日質詢，北市府推動社子島開發案，不得趁夜出動怪手拆遷，且10月底前要送環評的補正內容，11月中旬要補完家戶訪查。市長柯文哲答詢，市府不是強盜強拆，監察院說該補什麼資料就補，第2次補家戶訪查，當然要補到最好。

柯8月曾說，社子島拖了50年，沒看過國家這樣擺爛，但也不會有天早上派推土機去推平。黃郁芬詢問，柯至今的態度是否依舊、不會去迫遷，並進最大努力溝通？柯答覆，他不是強盜，態度沒變，但也不能答應有1個人反對，社子島就不開發。

黃郁芬說，市府過去無法真實了解社子島居民對開發案的顧慮及建議是什麼，所以在居民不斷要求下，市府現在願重新補辦家戶訪查，這是第2次辦理，當然要辦得比第1次還足。

她強調，如今已開了5次環評會，市府10月底前還要將相關補正內容送入環評會排審，11月中旬才補完家戶訪查，居民擔心淪為「過水、跑流程」，市府壓根沒有要了解居民的想法，要求市府遇到困難就要克服，做到完善後再開環評才有意義，居民等的是一個態度。

柯重申，他的態度依舊，補辦就是要辦得比上次好，監察院說缺什麼，市府就補什麼，現正辦理中，細節則要由環保局去辦，環保局同意、他就同意，不會作假。環保局允諾，願意照議員的建議執行。

北市府允諾，10月底前要送將社子島開發案補正的內容送環評會排審，11月中旬要補完家戶訪查。（張立勳攝）

(中時 )