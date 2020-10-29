F-5E戰機今(29日)從台東志航基地起飛2分鐘後墜毀，上尉飛行員朱冠甍不幸殉職，目前F-5機型部隊將全面停飛，待執行特檢。資深媒體人黃創夏在臉書寫下，「F-5E，道盡台灣空軍的艱辛故事...」。

空軍參謀長黃志偉表示，飛官朱冠甍是在起飛後發現右後發動機失效，隨即在機場北面一浬彈射跳傘，經空軍救護隊到場吊掛上機後，飛行員已無意識。他指出，此次飛行是在進行飛官訓練任務的基本攻防，與戰備訓練周並無直接關聯。

空軍表示，F-5型機部隊全面停止飛行，執行天安特檢及調查作業。黃創夏則是在臉書上寫下，F-5E是美國諾斯洛普公司和台灣中科院航發中心，在1974年共同推出台灣組裝的第一架噴射戰鬥機，也是「國機國造」的起點。

黃創夏也說，「參謀總長、將軍沈一嗚也參與過以F-5E為主的『大漠計畫』，F-5E，道盡台灣空軍的艱辛故事...。」他也在另一篇po文中提到，台美斷交那一年，我們這一輩都參與了購買「F-5E」的活動，向數十年以來，一直是最艱苦條件，最卓越貢獻的中華民國空軍致敬！

(中時新聞網)