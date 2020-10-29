立委蔡適應、新北市議員張錦豪到汐止現勘被不肖軍官租出去的土地。（王揚傑攝）

陸軍第六軍團爆出前上尉工程官李振育利用職務之便，偽造文書以六軍團名義出租軍用土地，3年圖利1063萬元，今年初軍方主動發現，將李振育移送桃園地檢署偵辦，李竟利用調查空窗期潛逃出境。立法委員蔡適應、新北市議員張錦豪今（29）日到汐止大同路現勘，要求占用土地的廠商儘速遷離，軍方表示將採法律途徑。

陸軍第六軍團主任陳中吉表示，今年1月13日主動立案調查李振育涉及陸光四村民地占用糾紛，過程中發現李有偽造公文書，私自出租土地向廠商圖利情事，經1個月調查，2月13日以7支大過予以撤職並移送法辦，後續從李振育經手的文件得知，李私自出租的土地傾倒廢棄物，造成環境汙染，六軍團對不肖幹部的不法事件，絕對嚴懲不貸。

對於租用土地的廠商，陳中吉表示，將會採法律途徑，預計下周一委由律師提出訴訟。

蔡適應質疑，根據政戰局提供的巡查表，均記載無占用問題，明顯可見巡查不確實。陳中吉回應，在李振育案件後，六軍團已針對所屬土地進行清查，承諾1個月內清查完畢。

蔡適應表示，六軍團爆發這麼大的弊案，廠商表示有付租金，金錢流向何處要調查清楚，李振育涉及的案件有4件左右，卻已潛逃國外，據了解，人目前在菲律賓宿霧。國防部在這事件難辭其咎，督管單位政戰局也要針對軍紀部分要求提升。

(中時 )