環境稽查重案組、農業局、警察局林口分局、林口區公所以及調查局經過６個月的長期監控，29日對3名業者進行約談。（環保局提供／李俊淇新北傳真）

新北市環保局近日接獲通報，有不法業者在林口南勢山區以興蓋停車場整地的名義，違法進行回填營建廢物。環保局立即與相關單位進行監控調查，6個月以來利用空拍機及路口監視器及環保車輛GPS軌跡，今（29）天約談3名業者，將依廢棄物清理法第46條規定，最重可求處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，該廢棄物產源多為大台北地區拆除、裝潢工程產生的營建廢棄物。依據廢清法規定，應將廢棄物載運至合法廢棄物處理場所收容，但工地建商或裝潢業者為節省廢棄物處理費用，以每車5000至8000元代價，委託不法業者協助載運至林口南勢山區棄置及回填。未來除了須面對相關處罰外，須全數清除違規棄置的廢棄物。

新北市公安小組兼重案組召集人謝政達副市長表示，嚴厲追查破壞國土不法業者，保護新北市的環境，是當初成立重案組的目的。經過長期追查，發現不法業者以整地之名掩護回填廢棄物之實，且嫌犯仍涉犯及多起其他棄置廢棄物案件，顯然為慣犯，將報請檢察官從嚴偵辦。

環保局提醒，無論是拆除建築物或商業行為產生的廢棄物等，均應找尋合法合格之廢棄物清除處理業者，也呼籲地主及業者等千萬別為蠅頭小利非法棄置，提供土地或為他人進行廢棄物棄置、回填等非法行為，除了需面對刑責外，也需自行清除違規棄置的廢棄物。

(中時 )