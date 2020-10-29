外型亮麗、甜美，擁有「大膽宣」稱號的女星宣宣(本名：陳伶宣)，去年與大12歲胃腸肝膽科林暘朝醫師登記結婚，消息一出驚喜眾人，結婚登記正面照首度獨家曝光。宣宣接受《中時新聞網》獨家訪問，分享婚後丈夫將豪宅、名車全登記她名下的浪漫之舉。

女星宣宣去年5月3日與大她12歲林暘朝醫師低調登記結婚。(照片/宣宣 提供)

過去螢幕形象給人犀利、敢言的宣宣，去年5月3日與醫師林暘朝登記結婚，宣宣表示，登記日期完全沒有看良辰吉時，對於感情、婚姻較為傳統保守的她來說，完全不符合「大膽宣」的行事作風。她坦言，平時先生看診都很忙，要找到兩人都有空的時間實在不易，那天是剛好雙方都沒行程就跑去登記了。許多人愛情長跑多年未果，男生的理由很多，不娶妳就是不娶妳，她則表示，女生總要有個停損點，別把青春浪費了。

宣宣與林暘朝醫師在去年5月3日，新莊戶政事務所登記完婚。(照片/宣宣 提供)

回憶起登記當天，宣宣表示老公用悠遊卡付登記費用時，心想自己被用幾百塊錢娶回家，CP值實在好高，卻沒想到後來老公直接將房子、名車贈與她，而貸款仍是先生付，當時就知道他是個不會計較的人。

宣宣在去年5月3日新莊戶政事務所登記結婚。(照片/宣宣 提供)

女星宣宣坦言身材要完美狀態才會拍婚紗照。(照片/游定剛 拍攝)

深怕婚事消息走漏，原只想低調登記，當天僅找見證人和閨密。結束後，原不願在戶政事務所合照，反倒是在場職員拱一定要拍照。不過，當天只隨興穿夾腳拖鞋就來了，職員建議要穿高跟鞋腿比例較修長，恰巧當時結束後有工作，所以有帶鞋便換上，宣宣笑說，事務所職員都比我還重視，當了我臨時造型師。

因與先生都屬豬，結束登記後便請見證人和友人，一起到戶政事務所旁的豬豬食堂吃下午茶，希望未來每年都能重回舊地回味。記者追問「什麼時候舉辦公開宴客呢?」宣宣則表示，兩人目前都不滿意身材，要等待狀態OK才會拍婚紗照，不想多年後拿出來都不敢看，更別說宴客了。

(中時新聞網)