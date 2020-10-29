今年因為疫情因素，新竹市天主教仁愛社會福利基金會取消園遊會等勸募活動，導致捐款減少，長期熱心社會公益的劉淙漢得知仁愛募款遇到困難，決定將2020「天使教堂‧公益傳愛」天使文旦義賣所得，全數捐贈給仁愛基金會作為身心障礙朋友的服務經費。

仁愛基金會執行長林湘雅表示，劉淙漢在新竹縣十二寮天使教堂旁的「天使農場」，種植香甜多汁、天然好滋味的天使文旦，40年的老欉文旦在2018至2019年公益義賣獲得熱烈迴響。

為求果樹獲得妥善照顧，目前正在修枝重新生長，但劉淙漢希望傳愛活動能夠延續，所以與當地友善果園合作，也支持當地小農經濟，選購同等級文旦加入此次公益義賣活動，期望結合更多愛心人士協助新竹市天主教仁愛基金會一起推展啟智服務。

劉淙漢表示，天主教仁愛基金會數十年來提供1000多位身心障礙朋友早期療育、日間照顧、社區居住等服務令人感動，父母照顧弱勢的孩子是最辛苦的，希望藉著啟智服務能減輕家屬在照顧上的負擔，希望能夠透過2020「天使教堂‧公益傳愛」義賣活動，實現「傳遞善、分享愛」的活動目標，使社會邁向共好的生活。

林湘雅同時表示，劉淙漢夫婦20多年來，默默地為社會貢獻心力，只要有需要的地方，就散播行善的種子，今年又將義賣天使文旦2042箱所得新台幣122萬5200元，全數捐贈給仁愛基金會作為身心障礙朋友的服務費用，這樣豐厚大愛，讓仁愛非常感激。

此外，仁愛也感謝台大EMBA新竹校友會會長盧宗隆等87位校友，總共認購1504箱天使文旦，愛心超級強大。

林湘雅說，今年因新冠肺炎疫情，為避免群聚而停止辦理園遊會活動，導致捐款減少，目前服務經費尚缺500萬元，懇請社會各界能持續支持，服務電話03-5784633分機1688。

仁愛基金會執行長林湘雅（中）致贈感謝狀給劉淙漢先生及台大EMBA新竹校友會校友，感謝鼎力支持愛心幫助。（仁愛提供／陳育賢新竹傳真）

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