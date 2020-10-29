軍備競賽心慌慌 商總理事長：經濟才是最好的國防 15:402020/10/29 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 商總理事長賴正鎰29日直言，台灣的上空最近很熱鬧，心裡很恐慌，不知道會不會發生戰爭？他認為，軍備競賽不是好事，「經濟才是最好的國防」。 商總29日召開2020政策建言書記者會，賴正鎰指出，近來因共機不斷飛到台海上空，政府也開始大量購買大量武器，「只是軍備競賽，不是好事。」這會讓人家都會緊張，心理很恐慌，擔心會發生戰爭。 他因此建議，台灣不應進行軍備競賽，而是進行經濟競賽，透過自由貿易、法規鬆綁等，讓台灣成為全球最好的投資經商的環境，讓經濟成為台灣最好的國防。 (工商 ) #全球 #大量 #軍備競賽 #國防 #發生戰爭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 經濟數據亮眼 三大債市吸金 04:102020/10/28 投資理財 綠色募資興起 台灣市場展新局 04:102020/10/29 投資理財 新聞透視》國防安全不是軍備競賽 04:102020/10/28 政治要聞 華航長榮 大賺兩岸貨運財 04:102020/10/28 財經焦點 疫情衝擊經濟憂鬱症上身 醫師籲：調整腳步再出發 15:282020/10/28 健康 台大蕭浩明教授 全球首創腦中風快篩影像技術 13:092020/10/28 生活 陸海關挺跨境出口 電商賣全球 04:102020/10/28 產業財經 新聞分析－若成功收購賽靈思 超微 突破英特爾護城河 04:102020/10/28 財經要聞 六大核心戰略產業融資大熱門 兆元振興 資訊、綠能包辦五成 04:102020/10/29 金融．稅務 《國際政治》韓國總統文在寅國會演說 全力衝刺經濟振興 11:422020/10/28 財經 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。