商總理事長賴正鎰29日直言，台灣的上空最近很熱鬧，心裡很恐慌，不知道會不會發生戰爭？他認為，軍備競賽不是好事，「經濟才是最好的國防」。

商總29日召開2020政策建言書記者會，賴正鎰指出，近來因共機不斷飛到台海上空，政府也開始大量購買大量武器，「只是軍備競賽，不是好事。」這會讓人家都會緊張，心理很恐慌，擔心會發生戰爭。

他因此建議，台灣不應進行軍備競賽，而是進行經濟競賽，透過自由貿易、法規鬆綁等，讓台灣成為全球最好的投資經商的環境，讓經濟成為台灣最好的國防。

(工商 )