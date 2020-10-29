為提供消費者更多元的便利繳費管道，富邦產險領先業界與LINE Pay及一卡通攜手合作，推出LINE Pay Money繳保費的新服務，提供「即查即繳」及「掃描付款」兩種繳費方式，前者主要服務投保強制險的廣大機車族群，後者則提供所有持有繳款單的保戶，節省客戶時間，讓繳費更快更便捷！

根據金管會最新統計，8月電子支付實質交易額年成長36.37％，使用人數已突破1,000 萬人，顯示電子支付已成為國人行動支付的新寵兒。富邦產險表示，民眾最常使用的繳費管道是持繳款單至超商繳款，今年受到新冠肺炎影響，國人的消費行為由實體轉為線上，因應消費者新型態繳費模式的轉變，富邦產險除了在官網整合保單、繳費、理賠、投保四類共20多項線上服務，讓客戶可更便利搜尋各項服務與資訊之外，今日更進一步宣布開通LINE Pay Money電子支付繳保費服務。

LINE Pay已成為國人常用的行動支付領導品牌，富邦產險搶先成為LINE Pay「保險」專區第一個上架的保險業者，適用險種包含汽機車保險、旅平險、健康傷害險及住宅火險，提供「即查即繳」及「掃描付款」兩種繳費方式。「即查即繳」主要服務投保強制險的機車族群，輸入簡易資料後即可查詢即將續保的強制險保單，提高機車險的續保率；「掃描付款」則是提供給所有持有繳款單的保戶，可透過LINE Pay的條碼讀取器掃描QR Code的方式，選擇LINE Pay Money帳戶付款，即可完成繳費。

為歡慶「保險」專區上線，LINE Pay偕同一卡通祭出繳保費享LINE POINTS回饋的活動，即日起至2020月12年31日止，首次完成繳納本人的富邦產險保費單筆滿$200元，即可獲得LINE POINTS 點數100點回饋及抽抽樂一次，獎項最高送888點LINE POINTS（點數回饋數量有限，送完為止）。

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