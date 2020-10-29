美股昨夜崩跌，道指下殺逾900點，台股集中市場今早一開盤即受累大跌逾百點，為12687.64點，5日線、月線、季線、12700關一次交出，隨後在欣興(3037)、台積電(2330)、聯電(2303)、鴻海(2317)、大立光(3008)、玉晶光(3406)、聯發科(2454)等權值大軍幾乎全軍覆沒的情勢下，大盤開盤5分鐘後一度下殺至12583.37點、回測12600關。

所幸節能、防疫、塑化、資產等相關等族群奮力抗空，加上聯電竊密案拍板翻紅、友達(2409)業績報喜，帶動群創(3481)、南亞科(2408)、華邦電(2344)等大型股開低走高，牽制空頭持續坐大，且市場傳出川普並不會放任美股大跌，激勵美股期指反彈大漲，多頭信心稍有回穩，終場集中市場收12662.91點，跌點縮至130.84點，總成交值放大至1865.99億元。今日外資持續第五日賣超、並擴大賣超160.9663億元，投信賣超7.6459億元，自營商賣超19.5528億元，三大法人賣超188.16億元。

盤面上，欣興山鶯廠昨再傳祝融，市場預期IC載板同業景碩(3189)、南電(8046)近期或有受惠機會，今早欣興跳空跌停開出，隨後公司說明火災對營運影響約6%，跌停雖獲打開，但仍收低9.15%，景碩則在買盤敲進下逆勢放量走高，盤初一度勁揚6.38%、至70元，盤中維持約5%漲幅表現，南電在衝上115元後壓回平盤震盪，終場收漲3.15%。各國疫情升溫，防疫概念股跟著發燒，今早由毛寶(1732)、恆大(1325)、康那香(9919)衝漲帶隊，偕同亞諾法(4133)、長興(1717)、中化生(1762)、國光生(4722)等攜手逆漲抗空。

分析師表示，國際政經情勢詭譎多變，加上新冠肺炎疫情捲土重來的干擾，市場投資人不敢積極追高，拉回承接意願也有限，未來要觀察台股能否站回季線，選股方向可留意半導體、生技、二線塑化及雙11概念股。

(時報資訊)