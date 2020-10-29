印度衛生部周四公布，印度的新冠肺炎確診單日新增49,881人，使累計病例數突破800萬大關。

這個全球人口第二大國，也是全球疫情第二嚴重的國家，總確診數僅少於美國的880萬人。

印度的確診數已從9月高峰大幅下滑，但專家警告，目前正逢印度重要的節慶「排燈節」，可能使疫情再度竄升。

印度衛生部表示，與感染率相比，印度的死亡率相對較低，在過去24小時內，新冠肺炎死亡病例新增517人，累計死亡病例為120,527人。

(時報資訊)