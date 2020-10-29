《國際社會》印度新冠確診數 破800萬大關 15:402020/10/29 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度衛生部周四公布，印度的新冠肺炎確診單日新增49,881人，使累計病例數突破800萬大關。 這個全球人口第二大國，也是全球疫情第二嚴重的國家，總確診數僅少於美國的880萬人。 印度的確診數已從9月高峰大幅下滑，但專家警告，目前正逢印度重要的節慶「排燈節」，可能使疫情再度竄升。 印度衛生部表示，與感染率相比，印度的死亡率相對較低，在過去24小時內，新冠肺炎死亡病例新增517人，累計死亡病例為120,527人。 (時報資訊) #印度 #萬大關 #衛生部 #確診數 #死亡病例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》瑞德西韋需求不如預期 吉利德下修全年營收展望 10:512020/10/29 財經 專家傳真－新南向OTT平台大戰 中韓印挑戰Netflix 04:102020/10/29 專題周報 新聞透視》紙包不住火才承認 阿中應負責 04:102020/10/29 生活新聞 新疆拉警報 日增22例確診 04:102020/10/29 焦點新聞 最糟示範 騰納確診不戴罩慶祝 04:102020/10/29 運動天地 歧視陸方防疫 錯失兩岸機會之窗 04:102020/10/29 生活新聞 《國際社會》第二波新冠疫情侵襲 德法宣布全國性大封鎖 10:172020/10/29 財經 新冠疫情嚴重超出預期 法國宣布全國二度封城 出門要證明 06:182020/10/29 國際 德法擬全境封城 比國淪重災區 04:102020/10/29 生活新聞 陳時中坦承檢體錯置 防疫大烏龍 不會有任何處分 04:102020/10/29 生活新聞 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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