致茂(2360)公司表示，現今AIoT正處於快速發展階段，高速運算晶片之需求與應用大幅提升，將有助於致茂今年半導體相關測試設備之營收成長，此外，量測及自動化檢測設備將於下半年推出新一代電力電子檢測設備，進一步提升高功率及功能性。
致茂電子今(10月29日)召開法人說明會，公佈財報，第3季稅後淨利約5.8億元，與第2季大致持穩，比去年同期增長21%，單季每股盈餘為1.39元。2020年前3季稅後淨利約為16億元，較去年同期增長31%，基本每股盈餘為3.92元。
2020年營運展望方面，公司表示，現今AIoT正處於快速發展階段，高速運算晶片之需求與應用大幅提升，如CPU/GPU、Sensors、RF connections等，將有助於致茂今年半導體相關測試設備之營收成長，主要運用來自於IC產品的可靠性測試，3D感測元件所需之VCSEL/ToF測試設備，光纖通訊檢測設備。
致茂公司指出，量測及自動化檢測設備將於下半年推出新一代電力電子檢測設備，進一步提升高功率及功能性之檢測能力，聚焦於綠能科技相關之檢測設備，包含電動車相關零組件、電池模塊與模組、智慧電網及5G/伺服器等相關產業之電力電子測試需求。
致茂電子集團2020年前3季合併營收達114億元，較去年同期成長20%。母公司量測事業體2020年前3季營收68億元，較去年同期增加22%，半導體及Photonics測試解決方案為主要營收成長動能，該產品線較去年同期成長42%。
(時報資訊)
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