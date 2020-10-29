由於投資銀行業務的上升未能抵銷財富管理的下跌，瑞士信貸集團第三季報出淨利較去年同期減少38%，而去年一次性的提振讓今年數據看起來沒有變化。

瑞士信貸第三季歸屬股東淨利來到5.46億瑞士法郎(約合5.99億美元)，年減38%，低於該銀行編制的17位分析師預測5.72億瑞士法郎。第三季淨營收為51.98億瑞士法郎，年減2%；貸款損失提撥為9400萬瑞士法郎。

去年該銀行透過出售InvestLab資金平台，獲得3.27億瑞士琺郎的營收。

執行長高斯坦(Thomas Gottstein)在七月宣布一輪的成本刪減，包括合併全球市場交易部門、以諮詢為重點的投資銀行，以及資本市場部門，此為執行長對該銀行首個策略性行動。

新合併的投資銀行業務稅前獲利成長到3.70億瑞士法郎；交易的增加協助股票和固定收入產品銷售分別增加5%和10%；資本市場和諮詢的營收則增加33%。

第三季財富管理部門的營收下滑，比分析師預期的更為明顯。

(時報資訊)