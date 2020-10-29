投資人對歐洲重啟防疫封鎖措施感到擔憂，周四日股一度跌至近1個月新低，惟企業上修財測的利多消息與美股期貨反彈走高，為日股下檔帶來支撐。

周四日經225指數收跌0.37%，為23,331.94點，盤中一度跌至10月2日來新低。東證一部指數收跌0.01%，為1,610.93點。

繼周三現貨市場崩跌後，目前美股期貨走強，道瓊指數期貨上漲0.98%，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨均漲逾1%。

歐洲前二大經濟體德國與法國宣布重啟封鎖指施，以遏阻第二波疫情擴散。美國下周總統大選前的不確定性，亦令投資人縮手。不過，與歐洲相比，日本的疫情相對和緩，企業的業績展望改善，使大盤跌幅受限。

分析師表示：「日本不會進入修正區，美國大選之前可能湧現一些獲利了結賣壓，但是當你觀察個股時，日本公司正在調升營運預測，且股價也在上揚。我們的疫情相對輕微」。

東證核心30指數中，以東海旅客鐵道與東日本旅客鐵道表現最疲弱，均跌約2.4%。索尼漲6.69%，表現最佳，其次為日立上漲 4.29%。分析師表示，索尼與日立都上修獲利預測，顯示日本企業可能度過第二波的全球經濟下跌。

稍早前日銀維持貨幣政策不變，但下修本財年經濟預測，惟市場對此反應平淡。

(時報資訊)