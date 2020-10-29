譜瑞-KY(4966)今日舉辦法說會，第三季受惠因疫情引爆的居家辦公、遠距教學商機，單季每股獲利衝上13.77元的歷史新高，目前累計前三季每股獲利已積達32.58元，超越去年全年，展望第四季，譜瑞-KY將淡季不淡，營收力拚衰退幅度在1成之內，法人也樂觀看好，譜瑞-KY今年有機會叩關大賺4個股本。

譜瑞-KY受惠蘋果新品，加上疫情帶動的遠距商機，使得NB、平板等需求大好，第三季合併營收達44.22億元、季成長21.7%，稅後淨利10.82億元、季增加24.9%、年成長58.6%，單季每股獲利13.77元，獲利創下歷史新高。

累計譜瑞-KY前三季合併營收達110.16億元、年增加24.1%，稅後淨利為25.48億元、年成長41.4%，累計前三季每股獲利達32.58元，已經超越去年全年的31.54元。

譜瑞-KY在疫情關係下，帶筆電拉貨動能強勁，加上卡位Chromebook供應鏈，以及蘋果Macbook、iPad等新品帶動下，第三季獲利衝上歷史新高，展望第四季，譜瑞-KY力拚淡季不淡，因第三季基期較高，故譜瑞-KY預估合併營收落在美金1.35~1.49億元，相較第三季衰退0.76%~10%，合併毛利率為41.5%~44.5%，合併營業費用為美金2700~2800萬元。

另外，譜瑞-KY運用在企業級伺服器系統的PCIe Gen 4時序重整晶片PS8926已完成企業等級的網路與儲存設備系統嚴格的測試與驗證，並已進入量產階段，可支援高達16對雙向PCIe Gen4傳輸通道，其採用32條以 16Gbps傳輸速率運行的高速線路，隨著英特爾、超微等陸續在新品中導入，代表PCIe Gen4的市場需求正在快速提升，PCIe Gen 4對譜瑞-KY營運貢獻將陸續發酵。

董事長趙捷也透露，目前在PCIe Gen 4領域上，看到在業界有小幅的領先優勢，相較於16通道的運用，4通道的運用還是比較普遍，但實際的營收貢獻占比則尚不透露。

譜瑞-KY董事會通過配發2020年上半年股利，每股將配發9.17元現金，預定除息交易日將為2021年2月2日。

(時報資訊)