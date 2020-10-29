連鎖餐飲集團漢來美食(1268)以既有品牌核心優勢延伸發展「輕資產型」品牌，於桃園台茂開出全新品牌「上菜」片皮鴨專賣店，以平均客單價750～780元搶攻少人數聚餐商機。公司表示，試營運期間表現符合預期，目標月營收達逾450萬元，全年營收達5500萬元。

漢來美食表示，目前旗下名人坊、翠園等粵菜餐廳均為菜品種類多元的大型餐廳，需要繁雜的廚房設備與大量人力，但能聚集人潮的百貨及購物中心可提供的場地坪數都不大，如何將品牌轉型發展，才能在有效坪數下達到最大效益，成為營運發展的考量核心。

對此，漢來美食擷取既有品牌的核心菜色作為發展主題，延伸發展中小型規模的「輕資產」品牌。續從「翠園」衍伸而出、推出主打雞湯料理的「安那居」後，再以「漢來軒」的人氣商品片皮鴨為主軸、推出「上菜」片皮鴨專賣店，以精實化主題菜色發揮品牌競爭力。

漢來美食中餐品牌長羅嶸表示，片皮鴨一直是集團旗下粵菜餐廳的人氣商品，看好台灣人愛吃烤鴨，此次推出以片皮鴨延伸發展菜品的「上菜」，並因應百貨客群需求，提供半隻片皮鴉選項，另搭配經典粵菜、川菜與港式點心，為集結集團各粵菜餐廳精華的餐廳。

「上菜」進駐桃園台茂購物中心的原漢來蔬食店面，店坪數約104坪，設有86個座位及3間包廂，23日展開試營運、預計明（30）日正式開幕，試營運期間反應良好，平均客單價達780元、優於預期的750元，主打的櫻桃片皮鴨締造平均日賣50隻佳績。

漢來美食表示，「上菜」試營運期間整體營運表現符合預期，預期月營收達逾450萬元、全年營收達5500萬元。由於營運狀況符合預期，預期「上菜」明年便將邁出展店腳步，目標以每年新展1店速度穩健拓展版圖。

(時報資訊)