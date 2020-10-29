連鎖餐飲集團漢來美食(1268)下半年展店加速衝刺，已完成4家舊店改裝、並陸續新展5家店，預計12月再展1家店。法人認為，漢來美食月營收自7月恢復年成長，看好第三季獲利可望優於去年同期、下半年營運可望逐季成長，帶動全年營運表現優於去年、挑戰新高。

隨著國內疫情趨穩，餐飲業景氣自5月起逐步回升，且暑期旺季消費熱度更勝以往。漢來美食下半年重啟展店，除完成4家舊店整修重新開幕，並一舉在7月開出新品牌安那居、漢來湯包高雄夢時代分店及世貿名人坊，並推出乾拌麵品牌「來拌麵」。

漢來美食9月自結合併營收3.36億元，月減7.61％、但年增7.07％，改寫同期新高。合計第三季合併營收10.14億元，季增達67.13％、年增8.12％，一舉改寫歷史次高。累計前三季合併營收24.6億元、年減13.24％，衰退幅度較前7月15.78％持續收斂。

隨著餐飲市場變動及集團規模擴大，漢來美食對旗下品牌餐廳展開盤點整合，展店發展策略朝向輕資產、中低客單價、高翻轉率業態發展，包括進駐台中中友的「安那居」及桃園台茂的「上菜」，即分別自集團內的「翠園」、「漢來軒」等品牌轉型發展而生。

展望後市，漢來美食進入營運最後衝刺階段，預計12月於高雄夢時代開出「安那居」第2店，並規畫因應商場特性結合「福園台菜」菜色。配合時序步入宴會尾牙旺季，餐飲相關活動暢旺、消費氛圍熱絡，預期將有助推升營收成長動能、達成全年既定營運目標。

法人表示，漢來美食單月營收自7月恢復年成長，加上業外認列處分投資收益，看好第三季本業及整體獲利表現均可望優於去年同期。配合展店效益及餐飲旺季挹注，預期下半年營運可望逐季成長，帶動全年營收可望維持成長、再創新高，獲利亦有機會挑戰新高紀錄。

(時報資訊)