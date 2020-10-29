衛福部苗栗醫院引進最新型體外震波治療設備，解決民眾長期受筋膜炎、肌腱炎、五十肩、網球肘等疼痛問題所苦，48歲邱姓男子在苗栗醫院為期3周治療下，足底疼痛感完全消失，回復正常的日常生活及工作。

邱男多年來早上一下床踩地板，腳底就有強烈刺痛感，站立行走非常困難，必須勉強走30分鐘後，疼痛才會緩解，但仍持續有疼痛感，雖不斷尋求醫師治療，卻始終無法得到有效改善，但在苗栗醫院治療下，接受新型低能量體外震波治療，解決了他多年苦惱。

苗栗醫院骨科主任謝天傑指出，足底筋膜炎造成足跟疼痛是常見問題，造成的原因，大部份是長時間站立或走路、扁平足、運動傷害、體重過胖、穿著不合腳的鞋子，或是老年人因退化導致脂肪墊的萎縮。

苗醫復健科主任康耀文說明，早期筋膜炎最簡單的治療方法就是休息不走動或冰敷，就可以獲得改善，必要時還可輔以消炎止痛藥，或者在症狀較輕微時，增加踝關節柔軟度的足底筋膜及跟腱牽拉運動等居家足底柔軟操，可加強訓練肌力，減少復發機會。

但有不少民眾因其他因素，無法有時間配合傳統復健治療，因此苗醫引進新型低能量體外震波設備，提供新的治療選擇。

康耀文指出，低能量體外震波治療較傳統治療恢復快，且無副作用，廣泛應用於各式疼痛症候群、肌筋膜炎、肌腱炎、五十肩、網球肘，及骨折癒合不全與壞死等等，如有前述疾病困擾的民眾，皆可掛復健科或骨科門診，讓醫師做病情診斷後，再安排震波治療。

苗栗醫院院長李明輝補充說明，低能量體外震波治療(簡稱Li-ESWT)，是使用震波治療慢性肌肉骨骼系統疼痛的新技術，可以提供非侵入性、無傷口、復原快、不需住院、簡單安全的治療方式，除了治療骨科疾病，泌尿科方面，亦可應用於治療「慢性骨盆發炎徵候群」，也就是「慢性攝護腺炎」，同時也能治療勃起功能障礙。相關諮詢服務可洽苗醫總機037-261920轉2170(復健科)、轉2116(骨科)、轉2118(泌尿科)。

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