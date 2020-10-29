新北市立鶯歌陶瓷博物館邀請12間鶯歌、三峽具特色的藝文展館，一起舉辦「藝遊三鶯─2020陶藝衛星展」，展出在地藝術家作品，並串聯展館舉行「感受土地溫度」活動，與三峽文史工作者和志工合作，帶民眾走訪三鶯地區的巷弄小徑，感受當地人文、藝術、產業特色。

陶博館指出，陶藝衛星展串連三鶯地區特色藝文展館，包括鶯歌地區的「玨冊陶瓷坊＆台昇陶藝工作室」、「祥軒藝術設計工作室」、具工藝特色的器皿商店「宜龍企業有限公司」和藝術創作空間「鶯歌光點美學館」等，陶博館官網也提供這次展覽的文化地圖，只要完成指定任務的民眾就可兌換陶博幻燈片名信片。

除了陶藝衛星展，陶博館也串連各展館在11月21、22日舉辦「走讀三鶯—感受土地溫度」活動，由陶博館志工和三峽文史工作者擔任解說員，帶著參展民眾走訪鶯歌舊公所、成發居、三峽老街、庶民美術館等地區，了解當地人文、藝術發展。

陶博館館長吳秀慈表示，導覽活動全程免費，民眾可透過展覽和解說重新理解三鶯地區，每場活動限15人，將在10月30日中午12時開放網路報名。

(中時 )