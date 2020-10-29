高雄市公民監督公僕聯盟今（29）日公布第三會期評鑑結果，共選出10位「問政優質議員」、6位「待觀察名單」，對於本會期整體表現，高督盟總評為「散漫、荒唐」。

本次獲選問政優質的議員分別為：吳益政、何權峰、林于凱、林智鴻、陳致中、陳麗娜、黃文益、黃捷、黃秋媖、郭建盟（依姓氏筆劃排列），在總質詢、業務部門質詢、法案審查等表現積極，質詢內容也言之有物，其中幾位更因提出個人在「重大市政議題」的問政成果，因此獲得加分。

待觀察名單中，許慧玉、賴文德、吳利成、黃紹庭等4位議員，總分皆低於60分，且「嚴重疏於問政」，而李眉蓁、劉德林則屬於第二類「言行違背議員職權角色」。

相較於前2個會期，高督盟副理事長陳銘彬表示，本會期除議長補選案引發藍綠各自內鬨外，議員衝突事件較少，但因逢市長罷免及補選，議員的問政大多顯得散漫無心，8個委員會、64位議員中，至少有17位未在會場開會，比例高達3成，且「有簽到，卻沒開會」的情況相當普遍，出席狀況最慘的是「社政委員會」，7位委員，卻只有2、3位到場開會。

陳銘彬直言，委員會是審查市府提案的第一關，也是監督市政的重要防線，但議員出席情況卻如此不佳，實在令人失望！

(中時新聞網)