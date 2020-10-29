被視為牙買加「閃電」波特接班人的美國25歲小將柯曼(Christian Coleman），由於錯過3次飛行藥檢，遭到禁賽2年處分，因此將錯過明年東京奧運這場盛會。

1996年出生的柯曼，2016年里約奧運代表美國參加400公尺接力賽，雖然只跑了預賽，但在波特宣布退休後，柯曼迅速竄起，去年杜哈世錦賽勇奪100公尺與400公尺接力賽雙金，並且在100公尺跑出9秒76的成績，成為波特後時代的世界百米飛人。

依照規定職業運動員必須向世界反禁藥組織(WADA)報告自己的行蹤，以利於藥檢官的隨機抽查(飛行檢測)，然而柯曼卻連續3次錯過飛行檢查，讓外界認為他有意逃避藥檢，讓自己蒙上巨大陰影。

柯曼原本是東京奧運會上男子100公尺與400公尺接力雙金熱門人選，可惜因為躲避WADA的飛行檢測導致如今遭到禁賽兩年處分，不但無法參加東京奧運，就連誠信問題也備受質疑。

(中時 )