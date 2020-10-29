南台灣餐飲龍頭「漢來美食」看好下半年餐飲市場續揚，展店計畫不停歇，繼7月開出3家新品牌餐廳與1個乾拌麵品牌，第4季也將迎來3家新餐廳，其中將於本月30日正式開幕的『上菜 片皮鴨專賣店』為漢來美食全新力作、同時也是集團朝向品牌「輕資產」轉型策略的全新餐廳，以鎖定主題菜品的經營策略果然奏效，23日起試營運一週以來天天高朋滿座，櫻桃片皮鴨也創下平均日賣50隻的佳績。

目前漢來美食旗下的名人坊、翠園等粵菜餐廳均為規模完整的大型餐廳，因菜品種類多元，需要繁雜的廚房設備與大量人力，然而，在品牌對外展店的選址考量之下，看重的無疑是能聚集眾多人潮的百貨及購物中心，但往往這些商場能給予的場地坪數都不大，因此，品牌如何轉型才能在有限的坪數下達到最高效益，正是漢來美食所思考的課題，而『上菜 片皮鴨專賣店』即是在這樣的思惟下孕育而生的「輕資產型」品牌，雖為小型餐廳但因運營模式朝向主題明確、產品單一化策略，反而更能專注於核心能力，發揮最高效益與提升品牌競爭力！

漢來美食中餐品牌長羅嶸表示：「片皮鴨一直是我們旗下粵菜餐廳的人氣商品，看好台灣人愛吃烤鴨，特別把片皮鴨獨立出來開一家店，菜品均圍繞片皮鴨主題發展，把過往僅是餐廳配角的片皮鴨變成主角，除能讓品牌精實化，也有利於提高核心競爭力，同時因應百貨客群需求，特別提供半隻片皮鴨的選項，另搭配經典粵菜、川菜與港式點心，上菜可說是集漢來美食各粵菜餐廳精華於一身的餐廳。」

『上菜』即烤櫻桃片皮鴨選用的就是品種最優質的宜蘭產櫻桃鴨，每隻重2.8公斤，主廚先以秘製鴨鹽、八角、香葉等數十種中藥材醃製入味後，在外皮淋上由麥芽糖及醋調制的鴨水，經吊掛風乾8~10小時等繁複工序，最後以傳統港式掛爐法，低溫烘烤1個小時製作出鴨皮油滋酥脆、鴨肉鮮嫩多汁不乾澀的美味片皮鴨。

「上菜」甫於上週五(10／23)試營運即吸引大批聞香客搶著嘗鮮，為與大家分享開幕喜悅，10月30日開幕首日將推出「美味刮刮樂」，凡點用片皮鴨乙隻並於FB專頁打卡分享，主廚推薦招牌菜即刮即享用！另開幕後將續推一個月的「美味雙重送」活動，一波波的超值優惠，帶給饕客們大大滿足。

『上菜』主打即烤片皮鴨，菜品也圍繞著片皮鴨發展「一鴨多吃」，總共推出6款口味，主廚特別推薦《酸白菜豆腐鴨架湯》將片皮剩餘的櫻桃鴨骨慢火熬煮成高湯後，加入酸白菜與豆腐，微酸滋味中散發著鴨肉香氣，讓人一口接著一口停不下來！另一道主廚指定必吃的《菜片炒鴨鬆》則是主廚將鴨架上剩餘鴨肉發揮到極致的料理，小心取下鴨肉後切成丁狀，再炒入筍丁、香菇丁、洋地瓜、芹菜等，以生菜包裹一起吃，口感豐富又清爽！

『上菜』即烤櫻桃片皮鴨1隻1380元、半隻760元，可加價188及376元享用2吃、3吃，價格十分親民，菜餚除可單點，並針對人數少的用餐需求設計2人、4人與6人的套餐，以片皮鴨為主搭配精選的冷熱菜上桌。另提供經典的川、粵菜、港點，如麻辣水煮魚、文火炆和牛肉、北菇蒸燒賣、黃金石鍋海鮮….等菜色。

(中時 )