台南市東山區不但是青皮椪柑最大產區，也是國內最早採收的地區，東山區果樹產銷班第66班青農陳俊憲10年前放棄科技業穩定工作，回鄉幫忙母親管理4公頃的椪柑園。

陳俊憲的果園位於東山區崁頭山附近，屬中、低海拔，日夜溫差大、多雲霧，適合椪柑生長，所產的青皮椪柑酸甜又多汁，曾在台北拍賣市場拍出高價。他表示，今年氣候平順，無颱風侵擾，青皮椪柑賣相佳，酸甜口感層次豐富，加上南限定，嘗鮮、送禮都是很好的選擇。

69年次青農陳俊憲擁有電機工程學歷，從農前在南科工作，10年前因父親過世，3個姐姐有各自家庭，哥哥在外地工作，家中排行老么的他，毅然放棄穩定工作，回鄉與母親共同管理4公頃的椪柑園。

雖然從小幫忙父、母親管理果園，沒實際經驗的陳俊憲，從農之初除了跟著母親學習栽培技術外，更積極向前輩們請教，並利用網路學習果樹栽培的基本學理、病蟲害防治及用藥知識。

此外，他觀察賣相好、價格高的果園管理方式，將心得運用在自家果園中，為了降低研究造成的風險，他在果園中開闢小區進行測試，透過不斷的試驗，終於研究出屬於自己的管理方式。

陳俊憲還參加產銷履歷驗證，依據規範管理果園，並將生產歷程，施肥、用藥，田間管理等栽培經驗轉化為資訊供消費者查詢，提供消費者安心安全的農產品。

陳俊憲表示，農業是個辛苦但踏實的行業，雖然有靠天吃飯的風險，但工作時間自由，能夠照顧家庭，以前在科技業時工作緊湊，生活不正常，年紀輕輕健康就有問題，從農後一切都改善了。

他表示，從農所付出的努力，都是自己的成果，為了能得到更好的回報，農閒時還研究相關的知識及技術，包括氣象、節氣、市場行情等，並將研究心得應用在栽培管理上，並利用果園地勢、氣候等優勢，調節產期、落實分級、篩選，供應優質的產品，使他的青皮椪柑在拍賣市場中獲得每公斤90元以上的紀錄。

農糧署南區分署長姚志旺表示，東山區是國內青皮椪柑最早採收的地區，雖然產期在10-11月，此時氣溫溫差大但低溫還不足，椪柑葉綠素還未分解完成，因此成熟的果實外表還是青綠色，但其實它的果肉已經成熟了，青皮椪柑已近入盛產期，想嘗鮮的朋友，也可到產地逛逛，體驗當季最新鮮的滋味。

(中時 )