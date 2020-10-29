台北晶華酒店攜手北投大地酒店，即日起推出「大地共好、二泊四食雙享假期」，消費者可以15,800元的組合專案價一次體驗兩間頂級飯店並享用四餐豐盛美饌，其中一晚入住以眾多美食地標及五星服務聞名的台北晶華酒店，享受自助餐的澎派豐美、體驗國際都會的時尚脈動，另一晚則可入住隱身在北投極靜之地、尊榮雅致的大地酒店，享受溫泉美人湯的療癒洗禮。

台北晶華酒店位在綠意盎然的中山北路二段，前方有偌大的中山四號廣場，後方有大片綠地的14與15號公園，在一片城市水泥森林中，這樣寬闊且充滿綠意的環境優勢絕對是身處於城市、但有遠離塵囂感的一時之選。再加上館內的多間美食餐廳，也集合成特色獨具的「美食度假勝地」，包括米其林一星餐廳— IMPROMPTU、米其林指南推薦的粵式餐廳—晶華軒與ROBIN’S GRILL炭烤牛排屋、以及榮獲台北國際牛肉麵節冠軍的牛肉麵…等。

選購「大地共好、二泊四食雙享假期」的旅客能夠入住豪華客房一晚，並於栢麗廳享用全台唯一曾被CNN推薦的自助早餐，晚餐則可任選位於酒店內的「栢麗廳」、位於誠品信義六樓的「泰市場海鮮自助餐廳」、或是坐落在熱鬧公館商圈內的義大利自助餐廳--「義饗食堂」，讓房客體驗一趟五星住宿搭配精采美食獵遊的城市度假行程。

專案內含的另一晚住宿飯店—北投大地酒店身處於台北市郊的僻靜山丘，是北部地區數一數二的高單價精緻溫泉度假酒店，旅客在獲得高品質的服務、享受優質白磺溫泉之餘，也可以親身體會酒店為旅人精心打造出來的人文空間，擁有挑高透光的天井以及三面落的書牆的「藏書閣大廳」就是最經典的代表。

為增添更多冬季泡湯的異國情調感，大地也在大眾浴池內製造出擬真的「飄雪」景象，旅客能夠放鬆的沉浸在道地且輕滑柔順的溫泉美人湯當中、體驗屬於冬季的風光。專案同時也包含了精緻義法料理「喜歡廳」或是「奇岩一號」中餐廳二選一的雙人晚餐，以及翌日的雙人早餐。

(中時 )