近來房市是否過熱，引起政府關注，商總理事長賴正鎰29日直言批，市場賣紅單，是欺騙行為，引起政府誤會，以為房市很熱，籲業者要自律。

他說，房市並沒有想像中熱，熱的只是小坪數的剛性需求，因此，他呼籲政府，房屋政策，不能熱就打房，不熱就不打房，應該讓房市回歸市場機制。

賴正鎰還說，他反對預售屋的實價登錄，因為預售會有改變，甚至是取消交易的情形，就會不真實。

他說，政府的低利房貸，吸引剛性需求購屋族出籠，房地產這兩年才能加快復甦，所以建議政府應該少打房，讓房市回歸市場機制。

(工商 )