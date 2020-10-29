房市是否過熱？商總理事長這樣看 15:502020/10/29 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近來房市是否過熱，引起政府關注，商總理事長賴正鎰29日直言批，市場賣紅單，是欺騙行為，引起政府誤會，以為房市很熱，籲業者要自律。 他說，房市並沒有想像中熱，熱的只是小坪數的剛性需求，因此，他呼籲政府，房屋政策，不能熱就打房，不熱就不打房，應該讓房市回歸市場機制。 賴正鎰還說，他反對預售屋的實價登錄，因為預售會有改變，甚至是取消交易的情形，就會不真實。 他說，政府的低利房貸，吸引剛性需求購屋族出籠，房地產這兩年才能加快復甦，所以建議政府應該少打房，讓房市回歸市場機制。 (工商 ) #房市 #打房 #過熱 #剛性需求 #應該 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萊豬預告一周就開放 時力轟：程序有嚴重瑕疵 10:062020/10/29 生活 風險評估報告僅2012年舊資料 蔡壁如：政府打臉自己 12:382020/10/29 生活 楊志良籲停打賽諾菲疫苗 指揮中心：有問題就會 14:252020/10/29 生活 軍備競賽心慌慌 商總理事長：經濟才是最好的國防 15:402020/10/29 財經 低利時代 亞高收債基金有期待 04:102020/10/29 投資理財 學蛇走路的鄭問 04:102020/10/29 時論廣場 億萬房產 強攻桃園房市 04:102020/10/29 產業特刊 紅單炒房再現 賴正鎰呼籲「業者自律，不要製造麻煩」 04:102020/10/29 財經要聞 高房價讓年輕人買房或生子二選一 民眾黨籲推動囤房稅、實價登錄2.0 11:332020/10/29 政治 碰到史上最慘澹求職年！網路神曲「等面試」再度發燒 11:502020/10/29 財經 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。