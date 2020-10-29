新冠肺炎帶來遠距醫療的新商機，瞄準此商機，日本夏普活用智慧型手機和平板電腦推出非接觸的通信，讓住在隔離病房的患者也可以過遠距醫療得到適當的醫療照護，夏普指出，目前此解決方案已被導入日本日光市立醫院和日本群馬縣的醫療法人Paterakai Tsukiyano醫院。

此解決方案的具體做法，是在醫院病房和護士室等病床側面安裝智慧型手機或平板電腦作為「非接觸式」雙向通信的工具，然後透過視頻和音頻來做遠程檢查，包括觀察患者的膚色和身體狀況，如此一來，即可減少著防護服的醫護人員進出病房的巡邏次數，從而有助於提高工作效率並降低感染風險。

夏普指出，從今年7月30日起到10月底止，日光市立醫院使用兩部智慧型手機和六台平板電腦進行了演示測試，至於群馬縣Paterakai Tsukiyano醫院則是將此解決方案與醫院推出的電子選單系統“ i-MEDIC Plus”相連結，這麼一來，醫護人員不單可以透過平板電腦上的電子選單來和患者做溝通，也可以輕按二次電子選單上的圖標，來和患者進行視頻通話。

由於初期試驗成效不錯，這二家醫院已經拍板擬在今年11月上旬正式導入此解決方案。

(工商 )